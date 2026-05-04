KEYRUS : Keyrus accélère sa plateforme EPM avec l'acquisition de NetPartners au Brésil

Levallois-Perret (France), São Paulo (Brésil) – 4 mai 2026

Keyrus annonce l'acquisition de NetPartners , cabinet de conseil de premier plan en Enterprise Performance Management (EPM), fort de plus de 30 ans d'expérience au Brésil. Cette opération renforce une plateforme stratégique de croissance du Groupe et étend ses capacités sur le continent américain.

L'EPM représente une activité internationale d'environ 35 M€ au sein de Keyrus , combinant croissance rentable, revenus récurrents et modèle opérationnel scalable , structuré autour d'un go-to-market régional et d'un modèle de delivery distribué particulièrement efficient. Avec cette acquisition, Keyrus renforce une plateforme positionnée à l'intersection des fonctions métiers, de la data et de l'intelligence artificielle .

NetPartners apporte une expertise reconnue en planification, prévision, consolidation financière, data engineering et intelligence artificielle, ainsi que des solutions sectorielles solides dans les domaines des biens de consommation, de la supply chain, de la performance commerciale et des ressources humaines. Partenaire Gold d'IBM, la société allie expertise fonctionnelle et excellence technologique, renforçant ainsi l'écosystème global de Keyrus.

Son intégration renforce la capacité de Keyrus à délivrer des solutions industrialisées de pilotage de la performance , orientées métiers, et soutient l'ambition du Groupe de faire évoluer l'EPM vers l' Intelligent Performance Management , où data et intelligence artificielle sont combinées, offrant des capacités de calcul et des dimensions illimitées pour orchestrer la performance en temps réel.

Comme le souligne Nicolas Camerman, CEO de Keyrus EPM Global :

« L'expertise et le positionnement de NetPartners renforcent notre plateforme EPM à l'échelle mondiale. Ensemble, nous améliorons notre capacité à proposer des solutions de pilotage de la performance plus rapides, plus intégrées et à plus fort impact pour nos clients. »

La plateforme combinée permettra d'accélérer le développement d'offres end-to-end , d'étendre les services managés et de structurer davantage les capacités globales de delivery de Keyrus. Les clients en Amérique bénéficieront de solutions métiers enrichies, connectant pilotage de la performance, data engineering et intelligence artificielle.

Pour Alexandre de Cicco Nascimento, cofondateur de NetPartners , cette nouvelle étape s'inscrit dans la continuité du développement de l'entreprise :

« Depuis plus de 30 ans, NetPartners accompagne les entreprises brésiliennes dans la transformation de la complexité en performance. Rejoindre Keyrus nous permet de démultiplier cet impact en combinant notre expertise locale avec une plateforme globale et des capacités d'innovation élargies. Je suis ravi de conduire ce nouveau chapitre, qui nous permettra d'accélérer la transformation et de créer de nouvelles opportunités pour nos clients et nos équipes. »

Les équipes de direction de NetPartners resteront en place afin d'assurer la continuité des opérations, tout en contribuant au développement de la plateforme EPM de Keyrus à l'échelle régionale et internationale.

A PROPOS DE KEYRUS

Keyrus est un acteur international du conseil en Data et Intelligence Artificielle , qui conçoit des plateformes scalables permettant aux organisations de transformer leurs données en performance business mesurable .

Positionné à l'intersection des métiers, de la data et de l'intelligence artificielle , Keyrus accompagne ses clients de la stratégie à l'exécution, en combinant fondations data “AI-ready”, intelligence artificielle générative et capacités émergentes d'IA agentique pour transformer la prise de décision et son exécution.

Le Groupe propose une offre intégrée, de bout en bout, couvrant :

Le conseil en data et stratégie

Les plateformes data & analytics

L'intelligence artificielle (dont IA générative et IA agentique)

l'Enterprise Performance Management (EPM)

Le digital et les expériences multi-canales

Grâce à cette approche plateforme, Keyrus permet aux organisations de passer de l'insight à la décision, puis à l'exécution autonome , pour des opérations plus agiles, plus efficaces et orientées performance.

Avec plus de 2 800 collaborateurs dans plus de 28 pays , Keyrus combine envergure internationale et expertise locale pour accompagner ses clients dans le monde entier.

Keyrus est coté sur Euronext Growth Paris.

(ALKEY – Code ISIN : FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : ALKEY: FP).

Plus d'informations sur : www.keyrus.fr

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