Keyrus: acquisition d'Upquest finalisée en Belgique information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Keyrus annonce la finalisation de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Upquest, société belge de conseil en management comptant 20 experts et 'réputée pour la mise en oeuvre de programmes complexes de transformation d'entreprises'.



'Cette opération stratégique marque une étape importante pour Keyrus dans son ambition de renforcer son activité de conseil métier et technologique en Europe et de consolider sa position dans le secteur des services financiers', explique le groupe.



Opérant sous la marque 'Keyrus Business Transformation', la nouvelle équipe de 40 experts en Belgique issue de la fusion 'aidera ses clients à concevoir et à mettre en oeuvre des modèles business robustes et embarquant la valeur ajoutée de l'IA'.





