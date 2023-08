Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Keyrus: 717.000 actions apportées à l'OPAS information fournie par Cercle Finance • 04/08/2023 à 15:47









(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers a été informée que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions Keyrus, soit du 21 juillet au 3 août inclus, K Eagle Investment a acquis 717.209 actions au prix unitaire de sept euros.



Par conséquent, à la clôture de l'OPAS, l'initiateur détient, de concert avec certains dirigeants de Keyrus, 12.329.668 actions représentant autant de droits de vote, soit 71,36% du capital et 70,80% des droits de vote de cette société de conseil en technologie.





