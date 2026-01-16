KeyBanc ramène EOG Resources à une "pondération sectorielle"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** KeyBanc Capital Markets rétrograde le producteur d'énergie américain EOG Resources EOG.N de "surpondérer" à "pondération sectorielle"

** La société de courtage voit des signes clairs de dégradation à la fois dans l'Eagle Ford et le bassin du Delaware et une baisse significative de l'activité dans l'Eagle Ford

** La société reste optimiste sur les actifs huileux d'Utica, mais s'inquiète des changements de productivité des actifs traditionnels au Texas

** Dans un contexte de faiblesse des prix du pétrole et de volatilité des prix du gaz naturel, nous revoyons à la baisse les perspectives de prix du pétrole et du gaz naturel pour le 1er semestre 26, mais nous maintenons nos prévisions inchangées pour le 2e semestre 26 et au-delà - KeyBanc

** Par ailleurs, la Banque Scotia réduit l'objectif de prix sur EOG de 130 à 123 dollars

** Dix-huit courtiers sur 34 évaluent l'action à "acheter" ou plus et 16 à "conserver"; leur objectif médian est de 135 $ - données compilées par LSEG

** En 2025, EOG a chuté de 14,3%