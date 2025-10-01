KeyBanc initie Builders FirstSource avec la note "surpondérer"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** KeyBanc initie le fournisseur de produits et services de construction Builders FirstSource BLDR.N avec la note "surpondérer", avec un objectif de cours (PT) de 145 $

** Le PT représente une hausse de 19,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** KeyBanc indique que BLDR combine une position de leader sur le marché dans une industrie fragmentée avec des opportunités de croissance, soutenues par une évolution vers des offres à plus forte marge et une valorisation attractive par rapport à ses pairs

** "Bien que nous reconnaissions que les attentes à court terme en matière de logement pourraient devoir être modérées, nous considérons BLDR comme attrayant aux niveaux actuels étant donné ses avantages structurels et ses perspectives de croissance à long terme avant une inflexion du marché du logement", déclare KeyBanc.

** Selon les données compilées par LSEG, 11 des 21 sociétés de courtage attribuent une note d'"achat" ou supérieure à l'action et 10 la maintiennent à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 142,5 $.

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 15% depuis le début de l'année