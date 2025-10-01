KeyBanc attribue la note "overweight" à QXO

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** KeyBanc initie le distributeur de produits de construction QXO QXO.N avec une note de 'surpondération', PT à $28

** Le PT représente une hausse de 46,9 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La combinaison de la demande non discrétionnaire dans les principaux marchés de la toiture et les antécédents de la direction en matière d'acquisition et d'amélioration des entreprises constituent une base solide pour une croissance supérieure à celle du marché et une création de valeur à long terme pour les actionnaires

** La stratégie de consolidation de QXO, au sein du secteur de la distribution de produits de construction, qui représente 800 milliards de dollars, devrait permettre de dégager de la valeur à mesure que QXO se rapproche de son objectif de 50 milliards de dollars", indique KeyBanc

** 12 courtiers sur 12 évaluent l'action à "acheter" ou plus; leur prévision médiane est de 31 $ - selon les données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 20 % depuis le début de l'année