Keurig Dr Pepper s'attaque à Nestlé en rachetant pour 18 milliards de dollars le géant néerlandais du café JDE Peet's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Remaniement des paragraphes 1 à 3, ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4, 5 et 7)

*

L'opération représente une prime de 20 % par rapport à la clôture de JDE Peet's vendredi

*

KDP prévoit de séparer le café des boissons et de former deux sociétés cotées en bourse à l'issue de l'opération

*

Les actions de JDE Peet's ont augmenté de 18 %, les actions de KDP à Francfort ont baissé de 1,3 %

*

La nouvelle unité de café rivaliserait avec les activités de café de Nestlé

par Mateusz Rabiega

Le KDP.O s un géant mondial du café pour rivaliser avec le leader du marché Nestlé en rachetant pour 18 milliards de dollars la société JDE Peet's

JDEP.AS , la plus importante acquisition en Europe depuis plus de deux ans.

L'opération, annoncée lundi et offrant une prime de 20 % par rapport au cours de clôture de JDE Peet's vendredi, propose de scinder les activités de café et les autres activités de boissons de l'entité fusionnée en deux sociétés distinctes cotées en bourse aux États-Unis, la société néerlandaise étant retirée de la cote de la bourse d'Amsterdam.

La transaction, qui intervient alors que la guerre commerciale mondiale intensifie les actions des entreprises dans le secteur des biens de consommation, vise à créer 400 millions de dollars d'économies annuelles, ce qui permettra aux nouvelles entités de mieux résister à l'augmentation des droits de douane américains à l'encontre des pays producteurs de café et d'autres rivaux commerciaux.

"La nouvelle entité Café aura une taille similaire à celle de l'activité café de Nestlé... Les deux entités détiendraient chacune une part de marché d'environ 20 % sur le marché mondial des biens de consommation courante (café et thé)", a déclaré Maxime Stranart, analyste chez ING, à Reuters.

L'accord intervient dans un contexte de prix record pour le café mondial, en raison de la sécheresse au Brésil et au Vietnam, principaux producteurs, et suite à la décision du président américain Donald Trump d'imposer des droits de douane de 50 % sur les grains importés du Brésil .

"La fusion des deux entreprises de café est logique, car elle réduit la nature européenne et banalisée de la plupart des activités de JDE Peet's et donne à Keurig une exposition internationale", a déclaré Jon Cox de Kepler Cheuvreux.

SÉPARATION POST-CLÔTURE

La transaction annoncée lundi inverserait en partie la fusion de 2018 qui a donné naissance à Keurig Dr Pepper en combinant Keurig Green Mountain et Dr Pepper Snapple, ce qui permettrait aux investisseurs de se concentrer sur un seul segment plutôt que sur un ensemble de produits divers.

Les nouvelles entités, appelées Beverage Co et Global Coffee Co, seront dirigées respectivement par le directeur général de Keurig, Cofer, et le directeur financier, Sudhanshu Priyadarshi.

Selon Keurig, Global Coffee Co, avec un chiffre d'affaires annuel combiné d'environ 16 milliards de dollars, sera bien placé pour profiter du marché mondial du café, qui représente 400 milliards de dollars, tandis que Beverage Co, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 11 milliards de dollars, se concentrera sur le marché nord-américain des boissons rafraîchissantes, d'une valeur de 300 milliards de dollars. Les actions de JDE Peet's ont bondi de 18 % dans les premiers échanges, marquant leur plus forte journée jamais enregistrée, tandis que les actions cotées à Francfort de Keurig Dr Pepper

DP5.F ont chuté de 1,3 % à 1057 GMT. JDE Peet's, dont les marques comprennent Jacobs, L'Or, Tassimo et Douwe Egberts, était évalué à 12,76 milliards d'euros à la clôture du marché vendredi, tandis que la valeur de Keurig s'élevait à environ 48 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

Ses actions ont augmenté de près de 10 % cette année grâce à de fortes ventes de boissons, tandis que celles du fabricant de café néerlandais ont presque doublé, soutenues par des revenus stables et un changement d'orientation en faveur de la rémunération des actionnaires.

JDE Peet's est détenu majoritairement par l'allemand JAB, qui détient également une participation minoritaire importante dans Keurig Dr Pepper, selon les données du LSEG.

(1 dollar = 0,8544 euro)