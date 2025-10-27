Keurig Dr Pepper relève ses prévisions de ventes annuelles en raison de la forte demande de boissons

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Keurig Dr Pepper KDP.O a revu à la hausse ses prévisions de ventes annuelles lundi, misant sur une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses boissons gazeuses sur les marchés, y compris les États-Unis.

Les actions de la société, qui a également battu les estimations de ventes du troisième trimestre, étaient en hausse d'environ 4 % dans les échanges avant bourse.

Les fabricants américains de boissons voient leurs ventes augmenter, en particulier pour les boissons plus saines et les jus à faible teneur en calories, car les consommateurs optent pour des options axées sur le bien-être dans le contexte de la popularité croissante des médicaments amaigrissants et du mouvement "Make America Healthy Again" (Rendre l'Amérique à nouveau saine) sous l'administration Trump.

"Une forte innovation et une exécution sur le marché ont permis de gagner des parts de marché dans des catégories clés, avec une dynamique des ventes, ainsi que des actions disciplinées pour compenser les pressions inflationnistes, contribuant à une solide croissance des bénéfices et du flux de trésorerie disponible", a déclaré le directeur général Tim Cofer.

Les ventes nettes du segment des boissons rafraîchissantes de Keurig Dr Pepper aux États-Unis ont augmenté de 14,4 % au cours du trimestre rapporté, tandis que le segment du café aux États-Unis a connu une augmentation de 1,5 %.

Les hausses de prix des derniers trimestres ont aidé l'entreprise à protéger ses marges de l'augmentation des coûts liés aux droits de douane, notamment sur le café.

Ses prix totaux ont augmenté d'environ 4,2 %, tandis que les volumes ont augmenté de 6,4 % par rapport à l'année précédente.

L'investisseur activiste Starboard Value a pris une participation dans Keurig Dr Pepper après que le fabricant de boissons a annoncé en août son intention d'acheter le fabricant de café européen JDE Peet's JDEP.AS pour environ 18 milliards de dollars.

L'opération annulerait en partie la fusion de 2018 qui a donné naissance à Keurig Dr Pepper, permettant aux investisseurs de se concentrer sur un seul segment au lieu d'une gamme de produits diversifiée.

La société s'attend maintenant à ce que les ventes nettes pour l'ensemble de l'année 2025 augmentent dans une fourchette à un chiffre élevé, contre une fourchette à un chiffre moyen précédemment, tout en maintenant ses prévisions de bénéfices inchangées.

Les ventes trimestrielles de Keurig Dr Pepper, qui se sont élevées à 4,31 milliards de dollars, ont battu les estimations des analystes qui tablaient sur 4,15 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 54 cents par action est conforme aux estimations de Wall Street.