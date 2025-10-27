 Aller au contenu principal
CAC 40
8 243,60
+0,22%
Keurig Dr Pepper progresse grâce à des prévisions de ventes revues à la hausse et à un financement de 7 milliards de dollars pour l'opération JDE Peet's
information fournie par Reuters 27/10/2025 à 14:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

27 octobre - ** Les actions de la société de boissons Keurig Dr Pepper < KDP.O > sont en hausse d'environ 5 % à 28,56 $ ** La société revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles , misant sur une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses boissons gazeuses aux États-Unis, ainsi que sur les marchés internationaux

** Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2025, à taux directeur constant, devrait connaître une croissance à un chiffre dans le haut de la fourchette, contre une croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette prévue précédemment ** KDP obtient un investissement d'environ 7 milliards de dollars des géants du capital-investissement KKR < KKR.N > et Apollo Global < APO.N > pour financer l'achat du géant néerlandais du café JDE Peet's

** KDP annonce un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre et un bénéfice par action ajusté conforme aux attentes

** A la dernière clôture, KDP a baissé de 15,4 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
126,560 USD NYSE +1,22%
JDE PEET'S
31,5800 EUR Euronext Amsterdam +0,25%
KEURIG DR PEPPER
28,7500 USD NASDAQ +5,85%
KKR & CO
123,290 USD NYSE +1,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

