Keurig Dr Pepper progresse grâce à des prévisions de ventes revues à la hausse et à un financement de 7 milliards de dollars pour l'opération JDE Peet's

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
27 octobre - ** Les actions de la société de boissons Keurig Dr Pepper < KDP.O > sont en hausse d'environ 5 % à 28,56 $ ** La société revoit à la hausse ses prévisions de ventes annuelles , misant sur une demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses boissons gazeuses aux États-Unis, ainsi que sur les marchés internationaux
** Le chiffre d'affaires net de l'exercice 2025, à taux directeur constant, devrait connaître une croissance à un chiffre dans le haut de la fourchette, contre une croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette prévue précédemment ** KDP obtient un investissement d'environ 7 milliards de dollars des géants du capital-investissement KKR < KKR.N > et Apollo Global < APO.N > pour financer l'achat du géant néerlandais du café JDE Peet's
** KDP annonce un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le troisième trimestre et un bénéfice par action ajusté conforme aux attentes
** A la dernière clôture, KDP a baissé de 15,4 % depuis le début de l'année
