Keurig Dr Pepper prévoit des résultats annuels solides grâce à la bonne tenue de la demande de sodas

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Keurig Dr Pepper KDP.O a prévu de solides résultats annuels après avoir dépassé les estimations de bénéfices trimestriels mardi, misant sur ses nouveaux arômes et ses efforts de marketing pour stimuler la demande pour ses boissons gazeuses et ses boissons énergisantes.

Le fabricant américain de boissons a vu la demande résister au cours du trimestre et a gagné des parts de marché grâce à ses boissons gazeuses populaires, notamment 7UP et Dr Pepper Zero.

Keurig a introduit des saveurs fraîches telles que Dr Pepper Creamy Coconut et des rafraîchissements basés sur les tendances TikTok, ce qui l'aide à attirer plus de consommateurs.

Les ventes trimestrielles du segment des boissons rafraîchissantes domestiques de Keurig - son plus grand générateur de revenus - ont bondi de 11,5 %, tandis que les ventes de café ont augmenté de 3,9 % par rapport à l'année précédente.

L'entreprise a augmenté ses prix de façon séquentielle pour contrer l'impact des coûts liés au café et aux tarifs douaniers.

Les actions de Keurig ont augmenté d'environ 2 % dans les échanges de pré-marché.

L'entreprise a également nommé Pamela Patsley au poste de présidente du conseil d'administration. Patsley, qui siège au conseil d'administration de Keurig depuis 2018, assumera cette fonction à la fin du premier trimestre 2026.

La société a également misé sur son acquisition bientôt fermée du groupe néerlandais de café et de thé JDE Peet's

JDEP.AS , pour accroître son attrait auprès des jeunes consommateurs.

Lundi, Keurig a levé 1,5 milliard de dollars supplémentaires de fonds propres auprès d'investisseurs à long terme dans le cadre de son plan de financement pour l'acquisition de JDE Peet's, pour un montant d'environ 18 milliards de dollars.

Keurig prévoit un chiffre d'affaires net annuel compris entre 25,9 et 26,4 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 17,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le fabricant de thé prêt-à-boire s'attend à ce que le bénéfice annuel ajusté connaisse une croissance à deux chiffres dans le bas de la fourchette à taux de change constant, ce qui est supérieur aux estimations d'une hausse de 6,4 %.

Pour le quatrième trimestre, la société a enregistré des ventes nettes de 4,50 milliards de dollars, dépassant les estimations de 4,36 milliards de dollars. Elle a enregistré un bénéfice ajusté de 60 cents par action, dépassant les estimations de 59 cents par action.