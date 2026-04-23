Keurig Dr Pepper en hausse après des ventes et des bénéfices solides au T1

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 avril - ** Les actions de la société de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O ont augmenté d'environ 4 % à 27,56 $ avant le marché ** La société dépasse les estimations de ventes et de bénéfices du 1er trimestre , aidée par une demande soutenue pour ses boissons froides; elle réaffirme ses objectifs pour 2026

** Les ventes nettes trimestrielles s'élèvent à 3,98 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 3,84 milliards de dollars - données compilées par LSEG

** Annonce un bénéfice par action ajusté de 39 cents pour le premier trimestre, contre 37 cents estimés

** À la dernière clôture, l'action a baissé de 5 % depuis le début de l'année