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Keurig Dr Pepper dépasse les prévisions de chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 06/08/2026 à 13:03
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Keurig Dr Pepper KDP.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son chiffre d'affaires du deuxième trimestre, grâce notamment à la bonne tenue de ses gammes de sodas et de boissons énergisantes, mais a maintenu inchangées ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour l'ensemble de l'année, alors qu'elle fait face à une demande difficile sur le marché du café.

Le chiffre d'affaires net trimestriel de la société a bondi de 75,6 % pour atteindre 7,31 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 7,24 milliards, selon les données compilées par LSEG.

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KEURIG DR PEPPER
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