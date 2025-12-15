Keurig Dr Pepper chute après que Deutsche Bank l'ait rétrogradé à "hold" (conserver)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 décembre - ** Les actions de la société de boissons Keurig Dr Pepper KDP.O ont baissé d'environ 2% à 28,89 dollars

** Deutsche Bank rétrograde la note de "buy" à "hold"; réduit le PT de $35 à $32

** La société de courtage s'attend à ce que KDP dispose d'une solide gamme d'innovations, mais affirme que l'entreprise sera toujours confrontée à une forte concurrence de la part des grandes marques de boissons énergisantes telles que Monster, Celsius et Red Bull

** Pour l'exercice 2026, la société se concentrera sur la finalisation de l'achat du géant néerlandais du café JDE Peet's au cours du premier semestre, puis sur la préparation de la scission de l'entreprise combinée au cours du second semestre, ce qui pourrait entraîner des distractions et des défis opérationnels

** Dix des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et une comme "vendue"; leur prévision médiane est de 35,08 $ - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 18% depuis le début de l'année