information fournie par Reuters • 25/08/2025 à 08:07

Keurig Dr Pepper achète la société néerlandaise de café JDE Peet's pour plus de 18 milliards de dollars

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé lundi qu'il allait acheter la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,38 milliards de dollars).

(1 $ = 0,8544 euros)