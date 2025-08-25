Keurig Dr Pepper achète la société néerlandaise de café JDE Peet's pour plus de 18 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Correction d'une erreur typographique)
Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé lundi qu'il allait acheter la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,38 milliards de dollars).
(1 $ = 0,8544 euros)
