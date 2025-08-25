 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40 Index (10x)
7 971,50
-0,16%
Keurig Dr Pepper achète la société néerlandaise de café JDE Peet's pour plus de 18 milliards de dollars
information fournie par Reuters 25/08/2025 à 08:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une erreur typographique)

Keurig Dr Pepper KDP.O a annoncé lundi qu'il allait acheter la société néerlandaise de café JDE Peet's JDEP.AS pour 15,7 milliards d'euros (18,38 milliards de dollars).

(1 $ = 0,8544 euros)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

JDE PEET'S
26,540 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
KEURIG DR PEPPER
35,1350 USD NASDAQ -0,18%
