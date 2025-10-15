Keros en hausse après l'acquisition d'actions d'investisseurs majeurs avec une prime ; dévoile un plan de rachat de 194 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Keros Therapeutics KROS.O augmentent de 1,8 % à 15,36 $ dans les premiers échanges

** La société rachète toutes les actions détenues par ADAR1 Capital Management et Pontifax Venture Capital pour 181 millions de dollars à 17,75 dollars par action

** La société prévoit une offre publique d'achat pour racheter jusqu'à 194 millions de dollars d'actions supplémentaires à 17,75 dollars chacune

** Elle reversera 25 % des produits de la licence Takeda aux actionnaires d'ici fin 2028 - KROS

** Les membres du conseil d'administration de Keros Therapeutics, Ran Nussbaum et Tomer Kariv démissionnent à la suite de l'accord - KROS

** La société déclare que le rachat fait partie d'un programme de remboursement de capital de 375 millions de dollars; financé par les réserves de trésorerie

** L'essai à mi-parcours de l'essai KER-065 sur la DMD (maladie de la perte musculaire) débutera au premier trimestre 2026 - KROS

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de ~5% depuis le début de l'année