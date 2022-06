Kermony Office noue un partenariat avec Caption

(NEWSManagers.com) - Le multi-family office Kermony Office vient d’annoncer un partenariat avec Caption, une plateforme d’investissement dans des actions non cotées de start-ups de la French Tech.

Baptisée K-Lab, la solution sera une plateforme dédiée permettant aux clients de Kermony de disposer d'une offre exclusive de titres proposés à l'achat sur Caption. Une présélection de titres sera effectuée avant cotation sur Caption par le multi-family office, sur la base des données fournies par la fintech. La société achètera ensuite le nombre d'actions voulues pour chaque start-up via une holding dédiée, puis revendra les parts de cette holding à ses clients.

Caption est une jeune place de marché qui permet aux fondateurs, salariés, et business angels de start-up non cotées, et généralement peu matures, de revendre leurs titres à des tiers en-dehors de ce cercle.