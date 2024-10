Kerlink : les objectifs ne devraient pas être tenus

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe anticipait pour 2024 un chiffre d'affaires en croissance et un Ebitda proche de l'équilibre. Compte tenu de l'attentisme du marché au 1er semestre et de son impact sur l'activité du troisième trimestre, ces objectifs ne devraient pas être tenus.

L'activité est ressortie en retrait de 6% à 6,2 millions d'euros au premier semestre et elle a chuté de 30% à 1,6 million d'euros.

(AOF) - Kerlink a dévoilé des résultats semestriels en amélioration en dépit de la baisse de l'activité. Le spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l'Internet des Objets a essuyé une perte nette, part du groupe de 1,94 million d'euros contre une perte de 2,62 millions d'euros. Négatif à hauteur de 1,583 million d'euros au premier trimestre 2023, l'Ebita est ressorti à -1,28 million d'euros. La société souligne qu'un strict contrôle des charges a réduit l’impact du manque d’activité sur les résultats.

