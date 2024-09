Kerlink : LANCEMENT DE TRACK VALUE, SOLUTION INNOVANTE AU SERVICE DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT

Kerlink (AKLK FR0013156007), fournisseur mondial de solutions dédiées à l’Internet des Objets (IoT) et Europorte, premier opérateur privé de fret ferroviaire en France, filiale du groupe Getlink, ont présenté au salon Innotrans 2024 Track Value, une solution innovante au service de la digitalisation du secteur du fret et de la logistique.





« Track Value est la première solution opérationnelle dont la palette d’usages couvre la majorité des besoins actuels des acteurs du fret et de la logistique. S’appuyant sur des technologies et des expertises éprouvées et répondant aux besoins du marché du fret multimodal. La valeur ajoutée de la solution est renforcée par le partenariat avec Kinéis permettant de bénéficier d’une couverture mondiale en temps réel » a déclaré Raphael Doutrebente, Président d’Europorte.