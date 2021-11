Kerlink et la société allemande VOMATEC créent ensemble une

solution digitale de gestion des urgences pour les villes intelligentes

Déployée sur zone d’intervention, RescueWave® permet le triage numérique et l’envoi

rapide de données vers les équipes médicales pour gérer l’urgence et sauver des vies.

Thorigné-Fouillard, France et Bad Kreuznach, Allemagne - 9 novembre 2021, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des Objets (IoT), et VOMATEC Innovations GmbH, fournisseur spécialisé de solutions pour les services médicaux d'urgence, annoncent aujourd'hui le lancement de RescueWave®, solution innovante pour la gestion des incidents de masse.

La solution RescueWave® est une première mondiale dans le domaine des systèmes de gestion des situations à multiples victimes (SMV) en y apportant une innovation majeure grâce à un système de triage numérique et à une application de gestion des urgences sur site.