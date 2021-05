Kerlink et Cloud Energy développent le marché de l'IoT grâce

à un projet smart agriculture au Vietnam

Thorigné-Fouillard, France et Ho Chi Minh Ville, Vietnam - 20 mai 2021, 18h00 - Kerlink (AKLK - FR0013156007), spécialiste des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), et Cloud Energy, une start-up vietnamienne spécialisée dans l'IoT au service des marchés verticaux, annoncent le développement et déploiement de nouvelles solutions pour répondre à la demande grandissante de services IoT dans les zones rurales autour d' Ho Chi Minh Ville (HCMC).