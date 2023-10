Kerlink et Avnet annoncent la signature d’un accord de distribution pour booster les déploiements LoRaWAN® dans la région Asie-Pacifique (APAC)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Thorigné-Fouillard, France – 5 octobre 2023, 8h00 CEST – Kerlink (AKLK – FR0013156007), spécialiste mondial des solutions dédiées à l'Internet des objets (IoT), annonce aujourd'hui la signature d’un accord de distributeur principal avec Avnet, (Nasdaq: AVT), l'un des principaux distributeurs mondiaux de technologies.

Avnet, une société américaine FORTUNE 500 basée à Phoenix et au service de plus d'un million de clients dans 140 pays, mettra en oeuvre l'accord via son entité Avnet Asie-Pacifique (dont le siège social est situé à Singapour et compte 4 400 employés répartis dans 49 agences).