Communiqué de presse KERLINK



Eligibilité de KERLINK au dispositif PEA-PME.



Kerlink, spécialiste des réseaux et solutions dédiés à l’Internet des Objets (Internet of Things - IoT) sur la base des comptes au 31 décembre 2023, confirme respecter tous les critères d'éligibilité* au PEA-PME précisés à l'article L.221 32-2 du Code monétaire et financier.



En conséquence, les actions KERLINK peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel.