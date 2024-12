Kering : vers un re-test du support majeur des 210E ? information fournie par Cercle Finance • 20/12/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - Kering ricoche sous 246E et aligne une semaine de séances de repli (5 sur 5) pour revenir dans la zone des 230E.

La poursuite de ce mouvement pourrait déboucher sur un re-test du support majeur des 210/211E des 12 et 22 novembre dernier.





