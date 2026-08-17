Kering : vers le comblement du 'gap' des 250,75 EUR ?

Kering poursuit le repli amorcé sous 293 EUR le 29 juillet et s'achemine vers le comblement du "gap" des 250,75 EUR du 28 juillet.
Le principal support de tendance moyen terme se confond avec l'oblique qui gravite vers 245 EUR.
Kering poursuit le repli amorcé sous 293 EUR le 29 juillet et s'achemine vers le comblement du "gap" des 250,75 EUR du 28 juillet.
Le principal support de tendance moyen terme se confond avec l'oblique qui gravite vers 245 EUR.
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La somme réclamée représente près d'une année de chiffre d'affaires de Meta, et plus de trois fois son bénéfice annuel. C'est un procès historique : Meta affronte, devant la justice fédérale, une trentaine d'États américains qui l'accusent d'avoir rendu Facebook ... Lire la suite
Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,54% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1,13% pour le Nasdaq .IXIC : * HOME DEPOT ... Lire la suite
A l'été 2025, le dessinateur Luz a passé la nuit à Beaubourg avec des fantômes. Ceux des artistes qui peuplaient le musée parisien fermé pour travaux. Et ceux qui le hantent depuis l'attentat qui a décimé Charlie Hebdo, sa deuxième famille. Reclus dans un musée, ... Lire la suite
Le gouvernement a remis sur la table l'hypothèse d'un gel partiel des pensions des retraités les plus aisés, en vue de dégager des économies dans le prochain budget. L'idée n'est pas nouvelle, et très sensible politiquement. BALLON D'ESSAI ? Jeudi dernier, le ministre ... Lire la suite
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