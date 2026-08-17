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Kering : vers le comblement du 'gap' des 250,75 EUR ?
information fournie par Zonebourse 17/08/2026 à 13:07
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Kering poursuit le repli amorcé sous 293 EUR le 29 juillet et s'achemine vers le comblement du "gap" des 250,75 EUR du 28 juillet.

Le principal support de tendance moyen terme se confond avec l'oblique qui gravite vers 245 EUR.

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