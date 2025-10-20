Kering vend son unité beauté à L'Oréal pour 4,7 milliards de dollars et Luca de Meo réduit sa dette

La vente comprend Creed et des licences de parfum à long terme pour Bottega Veneta et Balenciaga

L'opération est la première mesure d'envergure prise par Luca de Meo, directeur général de Kering

La vente est la plus importante opération réalisée par L'Oréal à ce jour, dépassant l'acquisition d'Aesop en 2023 pour 2,5 milliards de dollars

L'Oréal reprend la licence Gucci après la fin de l'accord avec Coty

Le propriétaire de Gucci, Kering PRTP.PA , a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal OREP.PA pour 4 milliards d'euros (4,66 milliards de dollars), dans le cadre d'un changement majeur de stratégie de la part du nouveau directeur général Luca de Meo, qui s'efforce de s'attaquer à la dette élevée du groupe de luxe et de se recentrer sur son activité principale, la mode. Dans le cadre de cet accord, le géant français de la beauté L'Oréal acquerra la ligne de parfums Creed de Kering, que l'ancien directeur général François-Henri Pinault avait acquise en 2023 pour 3,5 milliards d'euros, ainsi que les droits exclusifs de développement de parfums et de produits de beauté pour 50 ans sous les marques de mode de Kering notamment Bottega Veneta et Balenciaga.

L'Oréal obtiendra également la licence Gucci, également pour 50 ans, après l' expiration d'un accord avec Coty COTY.N qui, selon les analystes, devrait durer jusqu'en 2028.

"Nous pensons que vendre Kering Beauté à peu près au même prix que celui payé pour Creed il y a deux ans est une médecine amère mais nécessaire", ont déclaré les analystes de Bernstein.

Alors que l'idée de vendre l'activité beauté avait été identifiée comme une option avant que Luca de Meo ne prenne officiellement ses fonctions en septembre, l'Italien a accéléré de manière spectaculaire les discussions avec L'Oréal ce mois-ci, ont déclaré deux sources au fait du dossier.

Kering beauty sera la plus grande acquisition de L'Oréal à ce jour, plus importante que le rachat de la marque australienne Aesop pour 2,5 milliards de dollars en 2023. Selon les analystes de Bernstein, l'opération est judicieuse d'un point de vue stratégique, Creed étant l'une des marques les plus intéressantes dans le secteur en plein essor des parfums de luxe.

Les actions de Kering ont bondi de 4,7 %, tandis que celles de L'Oréal ont augmenté de 1,4 %.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE VERS LA RÉDUCTION DE LA DETTE

La vente constitue une étape importante dans la réduction de la dette nette de Kering, qui s'élevait à 9,5 milliards d'euros à la fin du mois de juin, auxquels s'ajoutent 6 milliards d'euros de dettes de location à long terme, ce qui a suscité l'inquiétude des investisseurs. Il s'agit également d'un changement de cap majeur opéré par Luca de Meo moins de deux mois après son arrivée à la tête de l'entreprise, alors qu'il met fin à l'un des plus importants pivots stratégiques opérés ces dernières années par son prédécesseur, François-Henri Pinault, dont la famille contrôle le groupe.

Kering a créé son activité beauté en 2023, après avoir acquis le fabricant de parfums Creed, afin de réduire sa dépendance à l'égard de la marque vedette Gucci, qui représente la majeure partie de ses bénéfices. Mais le conglomérat français a eu du mal à développer ses activités dans le domaine de la beauté. La division qui comprend les activités de beauté a enregistré une perte d'exploitation de 60 millions d'euros pour le premier semestre de l'année.

Kering est également confronté au déclin de la croissance de sa plus grande marque, Gucci , en raison du ralentissement de la demande sur le marché chinois. Le chiffre d'affaires de Gucci a chuté de 25 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre, augmentant la pression sur Kering pour qu'elle se désendette afin d'éviter de nouvelles dégradations de sa cote de crédit. Luca de Meo, qui a pris ses fonctions de directeur général en septembre, a déclaré aux actionnaires qu'il prévoyait de prendre des décisions difficiles pour réduire l'endettement du groupe, notamment en rationalisant et en réorganisant si nécessaire. La société a également reporté un projet d'acquisition totale de la marque de mode italienne Valentino, et vise à vendre des participations dans ses biens immobiliers pour lever des fonds.

UN PRIX "PERCUTANT" JUSTIFIÉ POUR L'ORÉAL L'Oréal, le fabricant du maquillage Maybelline et des produits de soin CeraVe, produit déjà des parfums à succès sous la marque Yves Saint Laurent après avoir acquis les droits de la marque auprès de Kering pour 1,15 milliard d'euros en 2008. Les deux entreprises ont également déclaré qu'elles mettaient en place une coentreprise pour fournir des expériences et des services aux clients du secteur du luxe.

Les parfums, qui représentent environ 14 % du chiffre d'affaires de L'Oréal en 2024, selon Bernstein, ont connu une croissance à deux chiffres au deuxième trimestre chez L'Oréal, surperformant le segment.

"L'Oréal bénéficie d'une forte dynamique dans la division Luxe et doit être impatient de mettre la main sur les licences de parfums et de produits de beauté associées aux marques prestigieuses mais relativement peu développées de Kering", a déclaré Bruno-Roland Bernard, consultant et professeur adjoint de finance d'entreprise et de gestion du luxe à l'Institut français de la mode, basé à Paris.

"Il est également possible qu'ils profitent d'une position de négociation favorable - avec une concurrence limitée: qui a les références et la puissance de feu nécessaires pour traiter avec Kering sous la pression du temps?"

On ne sait pas exactement où en sont les négociations entre le groupe Armani et L'Oréal, qui a été désigné dans le testament de feu le créateur Giorgio Armani comme l'un des acheteurs préférés pour une participation minoritaire dans sa maison de couture.

Kering a été conseillé par Evercore et Centerview, et L'Oréal par Bank of America et Rothschild. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

