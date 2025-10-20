Kering vend sa division beauté à L'Oréal pour 4,66 milliards de dollars afin de réduire sa dette et de se recentrer sur la mode

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La vente comprend Creed et des licences de parfum à long terme pour Bottega Veneta et Balenciaga

*

Cette vente est la première mesure importante prise par Luca de Meo, directeur général de Kering, pour réduire la dette et se recentrer sur le cœur de métier de la mode

*

Cette vente est la plus importante opération réalisée par L'Oréal à ce jour, dépassant l'acquisition d'Aesop en 2023 pour un montant de 2,5 milliards de dollars

(Ajout de puces, d'éléments de contexte et de détails à partir du paragraphe 4)

Le propriétaire de Gucci, Kering PRTP.PA , a déclaré dimanche qu'il avait accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal OREP.PA pour 4 milliards d'euros (4,66 milliards de dollars), alors que le nouveau directeur général Luca de Meo s'efforce de s'attaquer à la dette élevée du groupe de luxe et de se recentrer sur son cœur de métier, la mode.

Dans le cadre de cet accord, le géant français de la beauté L'Oréal acquerra la ligne de parfums Creed de Kering, ainsi que les droits de développement de parfums et de produits de beauté sous les marques de mode de Kering Gucci, Bottega Veneta et Balenciaga, dans le cadre d'une licence exclusive d'une durée de 50 ans. La licence pour les parfums Gucci est actuellement détenue par Coty COTY.N et le nouvel accord prendra effet à l'expiration de cette licence, que les analystes estiment être en 2028.

La vente constitue une étape importante dans la réduction de la dette nette de Kering, qui s'élevait à 9,5 milliards d'euros à la fin du mois de juin, en plus des 6 milliards d'euros de dettes de location à long terme qui ont suscité l'inquiétude des investisseurs.

La société s'est efforcée d'inverser le déclin de la croissance de sa plus grande marque, Gucci, qui a été durement touchée par le ralentissement de la demande sur le marché clé qu'est la Chine.

Avec cet accord conclu moins de deux mois après son arrivée à la tête de l'entreprise, M. de Meo met fin à l'un des plus grands changements stratégiques opérés ces dernières années par son prédécesseur, François-Henri Pinault, dont la famille contrôle le groupe.

Kering a créé son activité beauté en 2023 après avoir acquis le fabricant de parfums Creed pour 3,5 milliards d'euros dans le but de se diversifier et de réduire sa dépendance à l'égard de sa marque Gucci, qui représente la majeure partie de ses bénéfices. Mais le groupe a eu du mal à développer ses activités, affichant une perte d'exploitation de 60 millions d'euros pour le premier semestre de l'année.

Le chiffre d'affaires de Gucci a quant à lui chuté de 25 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre, augmentant la pression sur Kering pour qu'il se désendette afin d'éviter de nouvelles dégradations de sa cote de crédit.

M. De Meo, qui a pris ses fonctions de directeur général en septembre, a déclaré aux actionnaires qu'il prévoyait de prendre des décisions difficiles pour réduire l'endettement du groupe, notamment en procédant à des rationalisations et à des réorganisations si nécessaire.

L'Oréal, le plus grand acteur mondial dans le domaine des cosmétiques et de la beauté, produit déjà des parfums à succès sous la marque Yves Saint Laurent après avoir acquis les droits de la marque auprès de Kering pour 1,15 milliard d'euros en 2008.

L'acquisition de Kering beauty sera la plus importante de L'Oréal à ce jour, plus importante que l'achat de la marque australienne Aesop pour 2,5 milliards de dollars en 2023.

L'Oréal, qui a déclaré qu'il y avait "beaucoup" d'acquisitions envisagées cette année, a également été approché par des représentants du groupe Armani , a rapporté Reuters ce mois-ci, après que le conglomérat de la beauté ait été désigné dans le testament du défunt créateur Giorgio Armani comme l'un des acheteurs préférés pour une participation minoritaire dans sa maison de couture.

(1 dollar = 0,8576 euro)