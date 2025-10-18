information fournie par Reuters • 18/10/2025 à 17:43

Kering sur le point de céder sa division beauté à L'Oréal - sources

Le groupe français de luxe Kering PRTP.PA , propriétaire de la marque Gucci, est sur le point de céder sa division beauté à L'Oréal

OREP.PA , selon deux sources proches du dossier, confirmant les informations du Wall Street Journal.

Une source a confirmé que l'opération représenterait environ quatre milliards de dollars (3,43 milliards d'euros).

(Reportage Lisa Jucca et Abigail Summerville; version française Claude Chendjou)