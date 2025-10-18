 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 234,00
+0,33%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering sur le point de céder sa division beauté à L'Oréal - sources
information fournie par Reuters 18/10/2025 à 17:43

Le groupe français de luxe Kering PRTP.PA , propriétaire de la marque Gucci, est sur le point de céder sa division beauté à L'Oréal

OREP.PA , selon deux sources proches du dossier, confirmant les informations du Wall Street Journal.

Une source a confirmé que l'opération représenterait environ quatre milliards de dollars (3,43 milliards d'euros).

(Reportage Lisa Jucca et Abigail Summerville; version française Claude Chendjou)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

KERING
309,550 EUR Euronext Paris +0,34%
L'OREAL
390,650 EUR Euronext Paris +1,11%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank