Kering sur le point de céder sa division beauté à L'Oréal - sources

Le groupe français de luxe Kering PRTP.PA , propriétaire de la marque Gucci, est sur le point de céder sa division beauté à L'Oréal
OREP.PA , selon deux sources proches du dossier, confirmant les informations du Wall Street Journal.
Une source a confirmé que l'opération représenterait environ quatre milliards de dollars (3,43 milliards d'euros).
(Reportage Lisa Jucca et Abigail Summerville; version française Claude Chendjou)
