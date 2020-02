Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering souligne l'incertitude liée au coronavirus après un solide quatrième trimestre Reuters • 12/02/2020 à 08:53









PARIS (Reuters) - Kering a prévenu mercredi que la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19 pourrait augmenter les incertitudes du marché des produits de luxe, à l'occasion de la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires de la maison mère de Gucci a progressé de 13,8% à 4,36 milliards d'euros sur la période, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 10,9%, selon un consensus cité par Bank of America. Le groupe de luxe a souligné que l'épidémie de coronavirus Covid-19, qui a particulièrement affecté ses ventes en Chine, un marché stratégique, pèse sur "les tendances de consommation et les flux touristiques, ainsi que leur capacité à affecter la croissance économique". (Silvia Aloisi et Sarah White, version française Myriam Rivet, édité par Matthieu Protard)

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +3.84%