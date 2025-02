Kering : s'envol de +6% à 263,6E, tutoie déjà les 264E information fournie par Cercle Finance • 12/02/2025 à 11:17









(CercleFinance.com) - Kering avait bizarrement gagné 5,5% ce 11 février jusque vers 260E avant de reperdre 70% de ses gains au final (le marché avait salué initialement des résultats 'moins pires que prévus' avant de tempérer son enthousiasme).

Mais il repart de plus belle à la hausse ce 12 février et gagne cette fois +6% à 263,6E et se rapproche à toute allure de la résistance des 264E du 27 janvier (et du 19 au 27 août dernier).

Le principal objectif moyen-terme demeurera le 'pic' des 267E du 27 septembre 2024.





