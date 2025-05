Kering : ricoche sous 184,7E, retombe vers 176,5E information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 12:52









(CercleFinance.com) - Kering ricoche sous 184,7E, retombe vers 176,5E: en cas de rechute sous 176E, le groupe de luxe risque de revenir tester ses récents supports historiques, c'est à dire la zone des 160E, puis 157E (des 7 et 9 avril).





Valeurs associées KERING 176,5400 EUR Euronext Paris -2,31%