Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : retombe de -3% vers 331E, vulnérable à une baisse information fournie par Cercle Finance • 17/05/2024 à 14:22









(CercleFinance.com) - Kering retombe de -3% vers 331,3E et pourrait rapidement tester la solidité du support des 331E qui 'tient' depuis le 8 mai.

En cas d'enfoncement, Kering pourrait rechuter vers 332,65E, son récent plancher du 24 avril et du 2 mai.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -2.96%