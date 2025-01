Kering : rechute sous les 228,5E information fournie par Cercle Finance • 03/01/2025 à 10:43









(CercleFinance.com) - Kering rechute sous les 228,5E, ex-plancher des 16 et 31 octobre, ce qui préfigure une rechute sur 223,9E, l'ex-résistance du 11/11 au 3/12/2024, puis le comblement du gap' des 213,6E du 23/11.





Valeurs associées KERING 226,95 EUR Euronext Paris -3,77%