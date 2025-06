Kering : rechute sous 175E, du soutien vers 171,2E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 10:51









(CercleFinance.com) - Kering ricoche sous 187E et rechute sous 175E, c'est à dire sous ses MM20 et MM50.

Le titre retrouvera du soutien vers 171,2E, plancher testé à de multiples reprises du 6 mai au 6 juin.





Valeurs associées KERING 176,0800 EUR Euronext Paris -2,34%