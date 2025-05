Kering : rechute de -4% vers 177E information fournie par Cercle Finance • 15/05/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Kering rechute de -4% vers 177E (ce qui referme le 'gap' des 180,2E).

Le scénario s'apparente à un 'harami baissier' avec un prochain support qui se situe vers 171,2E.

En cas d'enfoncement, retour probable sur les planchers annuels et historiques de la première décade d'avril, c'est à dire 162E puis surtout 156,5E (testé les 7 et 9 avril).





