Kering : rechute de -4,7% sur les 300E
Cela dure depuis fin octobre et le niveau "286" correspond aujourd'hui au passage de la MM100.
Valeurs associées
|303,4000 EUR
|Euronext Paris
|-3,85%
