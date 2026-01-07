 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering : rechute de -4,7% sur les 300E
information fournie par Zonebourse 07/01/2026 à 11:32

Kering rechute de -4,7% sur les 300E et se retrouve plus que jamais prisonnier du corridor (ou biseau) de consolidation 315/286E (qui se resserre par le haut).
Cela dure depuis fin octobre et le niveau "286" correspond aujourd'hui au passage de la MM100.

Valeurs associées

KERING
303,4000 EUR Euronext Paris -3,85%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank