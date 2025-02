Kering : rebondit sur 240E, T4 'moins pire que prévu' information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 09:25









(CercleFinance.com) - Kering rebondit de +5,5%, sur 240E jusque vers 260E : le marché salue des résultats franchement mauvais... mais 'moins pires que prévus'.

Le RNPG chute de -62% à 1,13MdsE en 2024, le ROC plonge de -46% à 2,55MdsE et la marge se contracte à 14,9% contre 24,3 en 2023.

Le titre se rapproche de la résistance des 264E du 27 janvier (et du 19 au 27 août dernier), l'objectif suivant étant le 'pic' des 267E du 27 septembre 2024.





