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Kering : rebondit de 6% vers 248E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 13:56

En début de séance, le constat était que l'action Kering a perdu environ 25% puis le début de l'année, le support des 232,5E (du 10 septembre 2025) était mis à mal (conséquence des des surtaxes douanières, de l'effondrement des ventes dans les Duty Free du Golfe Persique) : un message de Trump retourne la situation en laissant espérer une désescalade... et donc une reprise de l'activité dans le luxe.
Mais la situation peut évoluer très vite au gré des démentis et communiqués contradictoires.
Globalement, la tendance reste baissière et le prochain support se dessine vers 210E (plancher du 6 à la mi-août 2025).

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