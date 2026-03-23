Kering : rebondit de 6% vers 248E
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 13:56
Mais la situation peut évoluer très vite au gré des démentis et communiqués contradictoires.
Globalement, la tendance reste baissière et le prochain support se dessine vers 210E (plancher du 6 à la mi-août 2025).
Valeurs associées
|245,4500 EUR
|Euronext Paris
|+4,83%
A lire aussi
-
Vous avez un projet d'achat immobilier ? Vous êtes déjà propriétaire et vous souhaitez optimiser votre crédit ? Ce webinaire vous apporte toutes les réponses ! Découvrez les solutions innovantes de BoursoBank : parcours 100% digital avec accord de principe immédiat, ... Lire la suite
-
Seul un petit nombre de cargos et de pétroliers, pour la plupart iraniens, ont réussi à franchir le détroit d'Ormuz depuis que les forces iraniennes ont bloqué cette voie commerciale cruciale. Voici des données et des statistiques sur les navires ayant traversé ... Lire la suite
-
L'aéroport de LaGuardia à New York va rester fermé lundi jusqu'à au moins 18H00 GMT après une collision, qui a fait deux morts et plusieurs blessés dont certains "grièvement" dimanche soir, entre un avion et un véhicule de pompiers sur une piste d'atterrissage. ... Lire la suite
-
Voici les derniers événements liés à la guerre au Moyen-Orient, dans son 24e jour lundi : . Trump assure à l'AFP que tout "se passe très bien" concernant l'Iran Donald Trump a assuré lundi au téléphone à l'AFP que tout "se passait très bien" concernant l'Iran, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer