Kering: rebond enrayé vers 230E, risque de rechute vers 200E

(CercleFinance.com) - Kering voit son rebond enrayé vers 230E et retombe vers 225E : le titre évolue au sein d'un corridor très étroit depuis 10 jours et une 'sortie par le bas' déboucherait sur un test des 200E, soit une division par 4 du cours depuis le zénith des 800E de mi-août 2021.





Valeurs associées KERING 227,00 EUR Euronext Paris -1,15%