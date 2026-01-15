 Aller au contenu principal
Kering : pullback sous les 300E, teste la base de sa latéralisation
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 11:52

Kering subit un pullback jusque sous les 300E et retrouve le bas de son corridor de consolidation 299/320E qui remonte au 15 décembre, lequel s'inscrit au sein d'un autre canal plus large 286/322 en formation depuis le 30 octobre : il v falloir franchir l'une de ces 2 bornes pour qu'un nouveau "directionnel" se mette en place, sinon la stagnation va se poursuivre.

Valeurs associées

KERING
298,5500 EUR Euronext Paris -4,08%
