Kering, propriétaire de Gucci, vise à lancer l'année prochaine des lunettes connectées de luxe, en partenariat avec Google, selon son PDG.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Tassilo Hummel

Kering PRTP.PA vise à lancer des lunettes intelligentes sous la marque Gucci en partenariat avec Google GOOGL.O l'année prochaine, a déclaré à Reuters son directeur général Luca de Meo, devenant ainsi potentiellement la première grande marque de luxe à entrer dans le secteur des lunettes alimentées par l'IA.

Cela l'opposera au leader italo-français de la lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA , qui produit les lunettes intelligentes Ray-Ban en partenariat avec Meta META.O .

" Probablement l'année prochaine, 2027", a déclaré M. de Meo, interrogé sur le calendrier de lancement des lunettes intelligentes lors d'une interview jeudi en marge de la journée des marchés de capitaux de Kering à Florence.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large de M. de Meo visant à développer les divisions lunettes et joaillerie de Kering - qui ne représentent qu'une fraction du chiffre d'affaires global du groupe - et à protéger la société de luxe contre le changement des goûts en matière de mode qui a touché la marque vedette Gucci.

FAIRE REVIVRE GUCCI DANS UN MONDE EN MUTATION

Plus tôt dans la journée de mercredi, M. De Meo a déclaré qu'il avait pour objectif de plus que doubler la marge bénéficiaire opérationnelle de Kering afin de ramener le groupe dans la même catégorie que les autres grands acteurs du secteur du luxe et de relancer Gucci après des années de baisse des ventes.

Il a déclaré à Reuters que la marque italienne devait revenir à ses classiques les plus reconnaissables.

"Je pense qu'au cours des 105 ans d'histoire de Gucci, la marque a essentiellement défini quelques codes esthétiques qui sont immédiatement reconnaissables. Parfois, nous ne les avons pas utilisés, parfois nous en avons abusé", a-t-il déclaré à Reuters.

M. De Meo a également déclaré que le conflit au Moyen-Orient , qui a fait chuter les ventes de produits de luxe dans le Golfe et freiné les voyages, soulignait la nécessité pour les grandes entreprises de s'adapter à un monde plus fragmenté et d'améliorer la façon dont elles vendent leurs produits sur les différents marchés.

"Je crois vraiment que nous devons adapter notre modèle dans de nombreuses dimensions à un monde multipolaire. C'est un jeu différent", a-t-il déclaré à Reuters

"J'ai l'impression que le monde devient moins plat qu'il ne l'était auparavant", a-t-il ajouté. "L'idée d'une marque de luxe imposant exactement le même concept partout, de l'Australie à l'Alaska, n'est peut-être plus pertinente dans les deux prochaines décennies."

(1 $ = 0,8483 euros)