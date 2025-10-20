Kering, propriétaire de Gucci, vend son unité beauté à L'Oréal pour 4,7 milliards de dollars, alors que de Meo s'attaque à l'accumulation de dettes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La vente comprend Creed et des licences de parfum à long terme pour Bottega Veneta et Balenciaga

L'opération est la première mesure d'envergure prise par Luca de Meo, directeur général de Kering

La vente est la plus importante opération réalisée par L'Oréal à ce jour, dépassant l'acquisition d'Aesop en 2023 pour 2,5 milliards de dollars

L'Oréal reprend la licence Gucci après la fin de l'accord avec Coty

(Mise à jour du cours de l'action, ajout de commentaires de Luca de Meo dans le FT) par Tassilo Hummel et Dominique Patton

Le propriétaire de Gucci, Kering PRTP.PA , a accepté de vendre son activité beauté à L'Oréal OREP.PA pour 4 milliards d'euros (4,7 milliards de dollars), le premier grand pari du nouveau directeur général Luca de Meo, qui marque de son empreinte le groupe de luxe et réduit son endettement.

Dans le cadre de cet accord, le géant français de la beauté L'Oréal acquerra la ligne de parfums Creed de Kering, ainsi que les droits exclusifs de développement de parfums et de produits de beauté pour 50 ans sous les marques de mode de Kering, notamment Bottega Veneta et Balenciaga.

Cette décision marque un changement de cap radical de la part de M. de Meo, moins de deux mois après son arrivée à la tête de l'entreprise, alors qu'il met fin à l'un des plus grands pivots stratégiques de son prédécesseur, François-Henri Pinault. M. Pinault, dont la famille contrôle le groupe, a été le fer de lance de l'acquisition de Creed en 2023 pour 3,5 milliards d'euros.

Les analystes ont déclaré que L'Oréal avait conclu un accord judicieux pour les actifs, tandis que M. deMeo atteignait un objectif clé: réduire rapidement les niveaux d'endettement élevés qui étaient devenus une pierre à l'édifice pour le groupe.

Les actions de Kering ont bondi de 4,8 % lundi, tandis que L'Oréal a progressé de 1,2 %.

"Nous pensons que vendre Kering Beauté à peu près au même prix que celui payé pour Creed il y a deux ans est une médecine amère mais nécessaire", ont déclaré les analystes de Bernstein.

D'AUTRES ACCORDS À VENIR POUR KERING ET DE MEO?

Selon l'accord, L'Oréal obtiendra également la licence Gucci pour 50 ans, après l'expiration d'un accord avec Coty COTY.N qui, selon les analystes, devrait durer jusqu'en 2028. Les actions de Coty ont baissé de 4 % à New York à la suite de cette nouvelle.

Commentant l'accord, M. deMeo a déclaré au Financial Times lundi que "vous en verrez d'autres", ajoutant que sa priorité était de se concentrer sur les domaines dans lesquels Kering possède "une taille et des compétences critiques".

Le journal a également cité M. de Meo qui a déclaré qu'il ne "fermerait pas la porte" à une vente potentielle de la division lunettes de Kering, l'autre pilier de la récente diversification de l'entreprise.

Alors que l'idée de vendre l'activité beauté avait été identifiée comme une option avant que M. de Meo ne prenne officiellement ses fonctions en septembre, l'Italien a accéléré de manière spectaculaire les discussions avec L'Oréal ce mois-ci, ont déclaré deux sources familières avec le sujet.

Kering beauty sera la plus grande acquisition de L'Oréal à ce jour, plus importante que le rachat de la marque australienne Aesop pour 2,5 milliards de dollars en 2023. Selon les analystes de Bernstein, l'opération est judicieuse d'un point de vue stratégique, Creed étant l'une des marques les plus intéressantes dans le secteur en plein essor des parfums de luxe.

UNE ÉTAPE IMPORTANTE VERS LA RÉDUCTION DE LA DETTE

La vente constitue une étape importante dans la réduction de la dette nette de Kering, qui s'élevait à 9,5 milliards d'euros à la fin du mois de juin, en plus des 6 milliards d'euros de dettes de location à long terme.

Kering a créé son activité beauté en 2023 après avoir acquis le fabricant de parfums Creed afin de réduire sa dépendance à l'égard de la marque vedette Gucci, qui représente la majeure partie de ses bénéfices.

Mais le conglomérat français a eu du mal à faire décoller cette activité. La division qui comprend les activités de beauté a enregistré une perte d'exploitation de 60 millions d'euros pour le premier semestre de l'année.

Kering doit également faire face à une croissance plus faible chez Gucci, en raison du ralentissement de la demande sur le marché clé de la Chine. Le chiffre d'affaires de Gucci a chuté de 25 % en glissement annuel au cours du dernier trimestre, ce qui met la pression sur Kering pour qu'elle se désendette afin d'éviter de nouvelles dégradations de crédit.

De Meo avait déclaré aux actionnaires qu'il prévoyait de prendre des décisions difficiles pour réduire l'endettement du groupe, notamment en rationalisant et en réorganisant si nécessaire.

La société a également reporté un projet d'acquisition totale de la marque de mode italienne Valentino, et vise à vendre des participations dans ses biens immobiliers pour lever des fonds.

uN PRIX "PERCUTANT" JUSTIFIÉ POUR L'OREAL

L'Oréal, le fabricant des produits de maquillage Maybelline et des produits de soin CeraVe, produit déjà des parfums à succès sous la marque Yves Saint Laurent après avoir acquis les droits de la marque auprès de Kering pour 1,15 milliard d'euros en 2008. Les deux entreprises ont également annoncé la création d'une coentreprise destinée à fournir des expériences et des services aux clients du secteur du luxe.

Bruno-Roland Bernard, consultant et professeur adjoint de finance d'entreprise et de gestion du luxe à l'Institut français de la mode, a déclaré que L'Oréal serait enthousiaste à l'idée d'obtenir des licences pour les "marques prestigieuses mais relativement peu développées" de Kering.

"Il est également possible que L'Oréal profite d'une position de transactions favorable - avec une concurrence limitée: qui a les références et la puissance de feu nécessaires pour traiter avec Kering sous la pression du temps?

On ne sait pas exactement où en sont les négociations entre le groupeArmani et L'Oréal, qui a été désigné dans le testament de feu le créateur Giorgio Armani comme l'un des acheteurs préférés pour une participation minoritaire dans sa maison de couture.

Kering a été conseillé par Evercore et Centerview, et L'Oréal par Bank of America et Rothschild. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2026.

(1 dollar = 0,8576 euro)