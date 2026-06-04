 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kering : proche de valider le franchissement de 254E
information fournie par Zonebourse 04/06/2026 à 14:04

Kering est sur le point de valider le 'W' haussier sur 227E (plancher annuel testé les 23 mars et 4 mai) avec l'amorce de franchissement des 254E (MM50).

Prochain objectif à 259E (MM100) puis 271,2E ("gap" du 14 avril) et rapidement 274E car la MM200 transite précisément à ce niveau.

L'objectif suivant serait 280E, le triple zénith des 8, 10 et 14 avril.

Valeurs associées

KERING
253,6500 EUR Euronext Paris +3,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 245,98 +1,17%
ABIVAX
79,15 +11,09%
SOITEC
149,75 -9,63%
Pétrole Brent
94,75 -2,71%
2CRSI
53,4 -3,70%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank