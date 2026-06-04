Kering : proche de valider le franchissement de 254E

Kering est sur le point de valider le 'W' haussier sur 227E (plancher annuel testé les 23 mars et 4 mai) avec l'amorce de franchissement des 254E (MM50).

Prochain objectif à 259E (MM100) puis 271,2E ("gap" du 14 avril) et rapidement 274E car la MM200 transite précisément à ce niveau.

L'objectif suivant serait 280E, le triple zénith des 8, 10 et 14 avril.