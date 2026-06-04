Kering : proche de valider le franchissement de 254E

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.
information fournie par Zonebourse•04.06.2026•14:18•
Schneider Electric annonce le lancement d'une émission d'obligations senior non garanties à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes (OCEANEs) à échéance 2034, par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, ...
Lire la suite
Le parti Renaissance va, lors du prochain "comité de liaison" prévu le 10 juin avec les autres partis du bloc central, formuler des "propositions nouvelles", dont un calendrier pour une éventuelle primaire en vue d'un candidat unique à l'élection présidentielle, ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•04.06.2026•14:14•
Il n'existe pas de "définition communément admise de la richesse, contrairement à la pauvreté", selon un expert. Les pouvoirs publics doivent-ils définir un seuil de richesse, comme il existe un seuil de pauvreté ? Un tel indicateur permettrait de mieux cibler ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec AFP•04.06.2026•14:10•
Le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly va réduire de moitié son investissement de 2,3 milliards d'euros dans un nouveau site en Allemagne, en réaction à un projet de réforme décrié par le secteur de la santé, a-t-il annoncé dans la presse. Cela concerne le ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer