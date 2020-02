Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering-Près de la moitié des points de vente fermés en Chine continentale à cause du coronavirus-Président Reuters • 12/02/2020 à 09:43









12 février (Reuters) - Le président de Kering PRTP.PA a déclaré mercredi que: * KERING A ENREGISTRÉ UNE BAISSE NON NÉGLIGEABLE DE LA FRÉQUENTATION DE SES POINTS DE VENTE EN CHINE CONTINENTALE * PRÈS DE 50% DU RÉSEAU DE POINTS DE VENTE CHINOIS DU GROUPE EST FERMÉ À CAUSE DU CORONAVIRUS * LE GROUPE KERING REPORTE LES OUVERTURES ET RÉNOVATIONS DE MAGASINS ET LES DÉPENSES PUBLICITAIRES EN CHINE * KERING RÉAFFECTE DANS D'AUTRES RÉGIONS LES STOCKS DESTINÉS À LA CHINE Pour plus de détails, cliquez sur [ PRTP.PA ] (Rédaction de Paris)

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +2.42%