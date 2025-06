Kering officialise la nomination de Luca de Meo au poste de directeur général

(AOF) - Le Conseil d'administration de Kering , réuni sous la présidence de François-Henri Pinault, a approuvé, sur proposition du comité des nominations et de la gouvernance, la nomination de Luca de Meo, transfuge de Renault, au poste de directeur général du groupe. "Dans le cadre d'une gouvernance renouvelée, la présidence du conseil d'administration, exercée par François-Henri Pinault, sera séparée de la fonction de directeur général", précise un communiqué du géant du luxe.

Ces changements prendront effet par décision du Conseil d'administration tenu à l'issue de l'Assemblée générale qui sera convoquée le 9 septembre. Luca de Meo prendra ses fonctions le 15 septembre 2025.

François-Henri Pinault a déclaré : "Dès 2023, j'ai engagé une réflexion sur l'évolution de la gouvernance du groupe. C'est dans ce cadre que j'ai rencontré Luca de Meo. Son expérience à la tête d'un groupe international coté, sa compréhension fine des marques, son sens d'une culture d'entreprise forte et respectueuse, m'ont convaincu qu'il était le dirigeant que je recherchais pour insuffler une nouvelle vision et piloter ce chapitre de l'histoire de notre groupe. C'est en pleine confiance que je lui transmets la conduite de Kering et de nos équipes. Je serai bien sûr à ses côtés pour l'accompagner dans cette nouvelle phase, en tant que président du conseil de Kering. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Kering

=/ Points clés /=

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci ou Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,2 Mds€ réalisé à 30% en Asie-Pacifique, 8% au Japon, 29% en Europe et 24% en Amérique du nord, avec 91% des ventes dans le réseau en propre ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance organique mais supérieure à celle des marchés via l’autonomie créative des Maisons et les partenariats stratégiques ;

- Capital contrôlé à 42,2% (près de 59% des droits de vote) par la holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires face à un recul de 12 % des ventes et de 62 % du résultat :

- renouvellement des directeurs de collections et des directions générales dans les maisons phares – YSL, Gucci, Balenciaga et Bottega Venetta, assorti d’un rajeunissement de l’offre, d’une hausse de la part de la maroquinerie dans les revenus, rationalisation de la distribution-logistique, e-commerce, réseau Wholesale et élargissement du maillage des magasins,

- après un recul de 5 % des coûts, réduction du même montant en 2025,

- flexibilité financière via les cessions immobilières -1,2 Md€ en 2024, 2 Mds€ en 2025 et 2026,

- montée en puissance des diversifications : lunetterie, lancée en 2015 : déjà 1,6 Mds€ de revenus pour le 2ème acteur mondial ; parfumerie, lancé en 2023 : achat de Creed, 2 lancements en 2024 et 2025 ;

- Stratégie environnementale « Care for the planet » de neutralité totale en 2033 :

- réduction des impacts de la chaîne d’approvisionnement (pollution de l’air et de l’eau, gestion des déchets et utilisation des sols…),

- « Index de développement durable des fournisseurs » et traçabilité du bien-être animal et d’utilisation des produits chimiques,

- Materials Innovation Lab dédié aux montres et à la joaillerie, et au textile,

- soutien à la biodiversité, l’agriculture régénérative et le fonds climat pour la nature ;

- Bilan en cours de renforcement : dette nette de 10,5 Mds€ et 1,4 Md€ d’autofinancement libre.

=/ Défis /=

- Exécution de la relance de Gucci, 1er contributeur historique aux résultats ;

- Evolution du dossier Valentino détenu à 30% avec option d’acquisition totale en 2030 ;

- Absence de prévisions chiffrées pour 2025 ;

- Dividende 2024 réduit de plus de la moitié à 6€, après acompte de 2€.