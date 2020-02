Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering note un impact de la baisse de la fréquentation des touristes chinois aux USA et en Europe Reuters • 12/02/2020 à 12:19









12 février (Reuters) - Kering PRTP.PA a annoncé mercredi: * CONSTATER DEPUIS LA SEMAINE DERNIÈRE L'IMPACT DE LA BAISSE DE LA FRÉQUENTATION DES TOURISTES CHINOIS AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +2.45%