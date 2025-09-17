Kering nomme Francesca Bellettini à la tête de Gucci, en remplacement de Stefano Cantino

Un logo de la maison de mode Gucci à Paris

Le groupe de luxe français Kering a nommé Francesca Bellettini directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette du nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo.

L’Italienne Francesca Bellettini, ex-banquière ayant gravi les échelons au sein des maisons de Kering, est l’une des deux directeurs généraux adjoints du groupe depuis 2023. Elle supervise plusieurs marques, dont Saint Laurent, Balenciaga et Bottega Veneta.

