Kering nomme Francesca Bellettini à la tête de Gucci, en remplacement de Stefano Cantino

Le groupe de luxe français Kering PRTP.PA a nommé Francesca Bellettini présidente-directrice générale de sa marque phare Gucci, en remplacement de Stefano Cantino, évincé après seulement neuf mois, marquant ainsi le premier grand remaniement managérial sous la houlette du nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo.

L’Italienne Francesca Bellettini, ex-banquière ayant gravi les échelons au sein des maisons de Kering, est l’une des deux directeurs généraux adjoints du groupe depuis 2023. Elle supervise plusieurs marques, dont Saint Laurent, Balenciaga et Bottega Veneta.

Stefano Cantino avait été recruté par Gucci après avoir occupé le poste de responsable de la communication et de la stratégie d’image chez Louis Vuitton, une maison de LVMH.

La nomination de Francesca Bellettini à la tête de Gucci intervient alors que Kering s’efforce de relancer sa marque phare, en grande difficulté depuis plusieurs années.

Le changement permet également de clarifier les rôles et responsabilités au sein de l’équipe dirigeante de Luca de Meo, une exigence clé des analystes et des investisseurs.

Avant même de diriger officiellement la maison de mode italienne, célèbre pour ses sacs Bamboo et ses mocassins à mors, Francesca Bellettini a joué un rôle crucial dans plusieurs décisions récentes de la marque, notamment le recrutement de Demna Gvasalia comme nouveau directeur artistique de Gucci.

Le sort de Francesca Bellettini, considérée comme une candidate interne potentielle à la direction générale de Kering,

a fait l'objet de nombreuses spéculations lorsque le groupe a annoncé en juin qu'il confierait les rênes à Luca de Meo.

L’ancien directeur général et actionnaire de contrôle, François-Henri Pinault, a déclaré qu'un seul candidat interne avait été envisagé pour lui succéder, sans toutefois révéler son identité.

S'exprimant lors d'une assemblée d'actionnaires de Kering la semaine dernière, Luca de Meo a déclaré qu'il comptait agir rapidement pour remettre le groupe sur les rails, avec des premières décisions attendues d'ici la fin de l'année.

"Ces décisions ne seront pas toujours faciles", a-t-il prévenu.

