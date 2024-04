Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: net repli de l'activité au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2024 à 18:07









(CercleFinance.com) - Le groupe Kering publie un chiffre d'affaires de 4504 ME au titre du 1er trimestre 2024, en repli de 11% en données publiées (et -10% en données comparables, soit à périmètre et taux de change constants) par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, et à données comparables, Gucci affiche un recul de 18%, à 2079 ME, derrière YSL qui recule de 6% à 740 ME. En revanche, Bottega Veneta progresse de 2%, à 388 ME, et Kering Eyewear et Corporate augmente de +9%, à 536 ME.



Enfin, l'activité des Autres Maisons recule de 6%, à 824 ME.



'La performance de Kering s'est fortement détériorée au premier trimestre. Alors que nous prévoyions un début d'année difficile, les conditions de marché, notamment en Chine, et le repositionnement stratégique de certaines de nos Maisons, à commencer par Gucci, ont accentué la pression sur notre chiffre d'affaires', analyse François-Henri Pinault, Président-Directeur général.



Dans ce contexte, Kering confirme sa stratégie d'investissement pour le développement de ses Maisons, 'afin qu'elles renforcent sans cesse leur désirabilité et l'exclusivité de leur distribution'.



Pour 2024, Kering reconnaît que cette stratégie pèsera sur le résultat opérationnel courant du Groupe: ce dernier devrait s'afficher en retrait par rapport au niveau publié en 2023, particulièrement au premier semestre.



Compte tenu de la dégradation des tendances de chiffre d'affaires, le Groupe anticipe désormais un recul de son résultat opérationnel courant du premier semestre 2024 de l'ordre de 40 à 45% par rapport au premier semestre 2023.





Valeurs associées KERING Euronext Paris +1.13%