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+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering-Net recul du CA au T1 en raison du coronavirus
Reuters21/04/2020 à 17:55

21 avril (Reuters) -

* KERING SA - CHIFFRE D'AFFAIRES DU GROUPE AU T1 EUR 3,20 MDS VERSUS EUR 3,79 MDS IL Y A UN AN

* KERING SA - A FIXÉ LA DATE DÉFINITIVE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES LE 16 JUIN 2020

* KERING SA - CHIFFRE D'AFFAIRES POUR GUCCI AU T1 EUR 1,80 MDS VERSUS EUR 2,33 MDS IL Y A UN AN

* KERING SA - PROPOSERA DE BAISSER À 8,00 EUROS PAR ACTION LE MONTANT DU DIVIDENDE POUR L'EXERCICE 2019

* KERING SA - APRÈS UN DÉBUT D'ANNÉE TRÈS PROMETTEUR, NOTRE PERFORMANCE A ÉTÉ AFFECTÉE DANS LES PRINCIPAUX MARCHÉS PAR LA PROPAGATION RAPIDE DU COVID-19 - PDG

* KERING SA - LE SOLDE DU DIVIDENDE EN NUMÉRAIRE (4,50 EUROS PAR ACTION) SERA DÉTACHÉ LE 23 JUIN ET MIS EN PAIEMENT LE 25 JUIN 2020

* KERING SA - MARS TRÈS AFFECTÉ PAR LES FERMETURES DE BOUTIQUES EN EUROPE ET AUX USA, L'INTERRUPTION DU TOURISME ET L'ARRÊT PARTIEL DE LA PRODUCTION

* KERING SA - GUCCI: EN CHINE CONTINENTALE, LES TENDANCES S'AMÉLIORENT GRADUELLEMENT DEPUIS LA RÉOUVERTURE DES BOUTIQUES À PARTIR DE DÉBUT MARS

* KERING SA - LES TENDANCES DES VENTES SE SONT AMÉLIORÉES EN CHINE CONTINENTALE POUR PRESQUE TOUTES LES MARQUES DU GROUPE DEPUIS DÉBUT D'AVRIL - DIR FIN

* KERING SA - LE REDRESSEMENT DES ACTIVITÉS NE POURRA POSSIBLEMENT PAS COMMENCER PAS AVANT JUIN-JUILLET - DIR FIN

* KERING SA - L'E-COMMERCE A AUGMENTÉ DE 20% À L'ÉCHELLE MONDIALE AU T1, AVEC UNE CROISSANCE À TROIS CHIFFRES EN POURCENTAGE POUR GUCCI EN CHINE CONTINENTALE - DIR FIN

* KERING SA - LES TENDANCES EN CHINE SONT ENCOURAGEANTES MAIS IL EST TROP TÔT POUR TIRER DES CONCLUSIONS POUR LE T2 - DIR FIN

(Rédaction de Paris et de Gdansk)

Coronavirus : impact en Bourse
Dividendes

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