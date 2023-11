Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering : menace de rechuter sous 400E, jusque sur 379,5E ? information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 13:45









(CercleFinance.com) - Kering menace de rechuter sous 400E: le titre perd de nouveau plus de 15% sur l'année et -33% depuis son zénith des 603E de début avril.

Le scénario court terme est très baissier, avec un 'harami' + 'étoile filante' + ilot de retournement ('gap' à la hausse au-dessus de 408,5E, culmination épéhémère sous 421E avant clôture au plus bas à 410E, puis 'gap' baissier avec réouverture à 402,85E).

Le scénario le plus probable serait un comblement du 'gap' des 382,8E du 1er novembre, en espérant pouvoir reprendre appui sur le plancher des 379,5E du 31 octobre.





